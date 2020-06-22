كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تقدم مساعدات طبية إلى أذربيجان لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعمت دولة الإمارات اليوم الاثنين، أذربيجان بطائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طنا من الإمدادات الطبية و أجهزة الفحص.

وكشف الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، أن المساعدات لدعم جهود 11 ألفاً من العاملين بها في مجال الصحة و تعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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وأضاف :" إن العلاقات بين دولة الإمارات وأذربيجان تشهد تقدما ملموساً في العديد من المجالات تدعمها الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين لتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم والدعم المتبادل إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مختلف المحافل الدولية".

وكان القبيسي، وصف إرسال طائرة المساعدات الطبية اليوم بأنه شاهد على تبني قيادة دولة الإمارات نهج الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف، خاصة في ظل ما يواجه العالم الآن من تحديات على صعيد مكافحة هذه الجائحة".

وقدمت دولة الإمارات، حتى اليوم أكثر من 946 طنا من المساعدات لأكثر من 67 دولة استفاد منها نحو 946 ألفا من العاملين في المجال الطبي.