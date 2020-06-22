كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير صيني: بكين ستشهد انخفاضا في حالات كورونا الجديدة هذا الاسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستشهد بكين انخفاضًا "يشبه الجرف" في الحالات الجديدة في تفشي فيروس كورونا المستجد الحالي بحلول نهاية هذا الأسبوع مع الجهود المبذولة للسيطرة على انتشار العدوى في العاصمة الصينية، حسبما قال خبير في الهيئة الصحية الوطنية.

وقال وو هاو، خبير مكافحة الأمراض من لجنة الصحة الوطنية للتلفزيون الحكومي في مقابلة بثت مساء الاحد: "إذا كنت تتحكم في المصدر، وقطعت سلسلة الإرسال، فإن الرقم سيكون له انخفاض يشبه الجرف"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "وو"، أن بكين لا تتجه إلى إغلاق "شبيه بالفيضانات"، على عكس الجهود المبكرة في ووهان عندما لم يكن يُعرف الكثير عن الفيروس. وقد كانت إضافة إجراءات التأمين أكثر استهدافًا هذه المرة.

وأبلغت المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون شخص عن أول حالة إصابة لها مرتبطة بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في جنوب غرب بكين في أحدث موجة في 11 يونيو. في سوق المأكولات البحرية في وسط مدينة ووهان في أواخر العام الماضي.

وذكرت بكين، اليوم الاثنين، تسع حالات جديدة في 21 يونيو، بانخفاض حاد من 22 في اليوم السابق.

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وقد انقلبت الملايين في بكين على حياتهم اليومية بسبب عودة ظهور المرض على مدى الأيام الـ 11 الماضية، مع مخاوف البعض من أن المدينة تتجه نحو الإغلاق.

للسيطرة على انتشار الفيروس، حددت بكين حتى الآن أربعة أحياء عالية الخطورة و 37 على أنها متوسطة الخطورة.

في الأحياء ذات الخطورة المتوسطة، يمكن للناس المغادرة والدخول، رهناً بفحص درجة الحرارة والتسجيل، ولكن مجمعات الشقق التي تحتوي على حالتين مؤكدتين أو أكثر مقفلة تمامًا. في الأحياء عالية الخطورة، يتم إغلاق مجمع سكني كامل إذا كان هناك حتى إصابة واحدة في المجتمع.

لتحديد شركات النقل، أجرت بكين اختبارات على ما تراه مجموعات أكثر عرضة للخطر مثل عمال المطاعم وسعاة الطعام والطرود. كما تم اختبار سكان بعض الأحياء منخفضة المخاطر. حتى 20 يونيو، تم اختبار نحو 2.3 مليون شخص.

وقال بيل يوان، 28 سنة، عامل تكنولوجيا المعلومات: "علينا أن نعيش مع الفيروس لفترة طويلة قبل أن يتوفر اللقاح".

وأضاف: "قد يكون هناك عدد قليل من الإصابات الجديدة طوال الوقت. إذا حدث (تفشي)، علينا أن نظل متيقظين لفترة من الوقت والحجر الصحي المرضى. ثم ارجع إلى العمل عندما ينتهي".