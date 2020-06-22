كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رويترز: الكرملين يحث بعض الشركات الكبري لشن حملات إعلامية للتصويت علي الإصلاحات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الكرملين من بعض الشركات الروسية شن حملات إعلامية داخلية لتعزيز الإقبال في التصويت على الصعيد الوطني بشأن الإصلاحات الدستورية التي قد تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالحفاظ على السلطة حتى عام 2036، حسبما أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز.

كما تُظهر الوثائق التي أُرسلت إلى ثلاث شركات خاصة كبيرة، على الأقل لمساعدتهم في شرح الإصلاحات وإجراءات التصويت للموظفين، أنه سيتم إجراء سحب جوائز بالقرب من مراكز الاقتراع لجذب الناخبين، مما يتيح لمن يصوتون فرصة الفوز بسيارة أو شقة.

ولم تستطع رويترز التأكد من عدد الشركات التي تلقت الوثائق أو ما إذا كانت الشركات الحكومية تلقت نفس الطلب. ولم يستجب الكرملين ولجنة الانتخابات المركزية لطلبات التعليق.

على الرغم من أن تشجيع الإقبال مسموح به قانونًا، إلا أن السحب سيمكن الشركات من التحقق من تصويت موظفيها، ومن المرجح أن يؤدي الإقبال المرتفع إلى تحسين الفرص المرتفعة بالفعل للتغييرات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في التصويت، والتي تجري على مدى سبعة أيام - من 25 يونيو حتى 1 يوليو - للحد من خطر انتشار COVID-19.

Advertisements

كما أنه سيساعد الكرملين على إظهار وجود دعم عام واسع النطاق للتغييرات، والتي تتضمن تعديلًا يسمح لبوتين بفترتين إضافيتين مدته ست سنوات كرئيس إذا أعيد انتخابه، حيث تمنعه الحدود الدستورية الحالية من السعي لإعادة انتخابه عندما تنتهي ولايته في عام 2024.

قال الكرملين إن الإصلاحات الدستورية ضرورية لتكريس الحقوق الأساسية. وقد حاولت السلطات تعزيز الإقبال من قبل، من خلال وضع الطعام المجاني والترفيه بالقرب من مراكز الاقتراع.

وتتضمن الوثائق، المصدق عليها من قبل ثلاثة مصادر مؤسسية، مذكرة للشركات تشرح ما أسمته مشروع "التعبئة في الشركات 2020" وجدول زمني مع تعليمات حول كيفية تشجيع الموظفين على التصويت.