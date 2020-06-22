كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مواجهات بين الشرطة ومحتجين في تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت تونس، مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والمحتجين، بعد أن قاموا بإضرام النار في إطارات مطاطية وألقوا بها وسط الطريق في مدينة تطاوين جنوب البلاد.

وكشف والي المنطقة، أن الاحتجاجات اندلعت بعد اعتقال شخص من مجموعة من المعتصمين يطالبون بالتوظيف، فيما أطلقت قوات الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع على محتجين.

وكان المحتجون، طالبوا بالإفراج عن زميل لهم وتفعيل اتفاق مع الحكومة، يقضي بتوفير مناصب شغل. ودعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى إضراب عام في المدينة اليوم الاثنين، للتعبير عن "رفض استعمال العنف المفرط وغير المبرر" ضد المحتجين.

كما طالب المحتجون بإطلاق سراح محتج موقوف، وبأن تلتزم الحكومة بتنفيذ اتفاق سابق، يقضي بتوظيف شباب في شركات نفطية ناشطة في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الشرطة قامت بتوقيف عشرة أشخاص.

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وبدأت الأحداث، بعمليات كر وفر بين مئات من المحتجين الذين أضرموا النار في إطارات مطاطية، وألقوا بها وسط الطريق، وقوات الأمن التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع.

وقد قالت وزارة الداخلية في بيان إن مجموعة من الأشخاص عمدت "إلى محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف... مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونا في مثل هذه الوضعيات".

وأضافت وزارة الداخلية: "أمكن تبعا لذلك إلقاء القبض على عشرة أشخاص من محاولي الاعتداء على المقرات الأمنية".

ويطالب المحتجون الحكومة التونسية الالتزام باتفاق تم إقراره في عام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في المنطقة.