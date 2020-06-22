كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طعن عمدة مدينة بروج البلجيكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عمدة مدينة بروج البلجيكية ديرك دي فو، اليوم الاثنين، بجروح خطيرة بعد تعرضه للطعن، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

ولفت عمدة مدينة بروج البلجيكية ديرك دي فو، إلي أنه يعرف المعتدي، ولا يعتقد أن الهجوم له دوافع سياسية.

وفي تصريحات لمحطة إذاعة "في آرتي"، كشف المحامي البالغ من العمر 62 عاما، أنه كان لديه موعد مع الرجل المشتبه في طعنه، الذي كان أحد عملائه، ووصف دي فو المعتدي بأنه شخص يعاني من مشاكل عديدة كان يقوم بالدفاع عنه أمام المحكمة عدة مرات.

وقال عمدة مدينة بروج البلجيكية: "كنت محظوظا لأنها كانت سكينا قصيرة، وتم القبض على مشتبه به، لكن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح.

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وكان عمدة مدينة بروج البلجيكية، تعرض لإصابة خطيرة بعد أن تعرض للطعن في عنقه، وخضع لعملية جراحية طارئة في المستشفى.

وعلى الرغم من أنه أصيب بجرح بطول 14 سنتيمترا في عنقه، مما تطلب 24 غرزة، وفقد الكثير من الدم، إلا أن دي فو تمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ بنفسه، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ويذكر أن مدينة بروج وجهة سياحية شهيرة بالقرب من الساحل في غربي بلجيكا ويبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف نسمة.