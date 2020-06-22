كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليقات حذرة لمبعوثا الولايات المتحدة وروسيا مع بدء محادثاتهما في فيينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى مبعوثا روسيا والولايات المتحدة بتعليقات حذرة، اليوم الاثنين، فقط قبل وقت قصير من بدء لقاءهما، حيث ستبدأ محادثات الأسلحة النووية بينهما في فيينا.

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للحد من التسلح مارشال بيلينجسليا، لوكالة "رويترز" عندما سُئل عما يتوقع أن يأتي من المحادثات لدى وصوله مع وفد بلاده في قصر مجاور لوزارة الخارجية النمساوية "سنرى". ورفض توضيح محتواها.

كان محاوره الروسي، نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، حذرا بنفس القدر، حيث أخبر الصحفيين بعد ذلك بوقت قصير: "دعنا نرى، لنرى. نحن دائما متفائلون جدًا".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "بيلينجسليا" ستكون في فيينا لإجراء محادثات يومي الاثنين والثلاثاء.

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تفرض معاهدة ستارت الجديدة آخر حدود متبقية على النشر الأمريكي والروسي للأسلحة النووية الاستراتيجية إلى ما لا يزيد عن 1،550 لكل منهما. يمكن تمديدها لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا وافق الطرفان على ذلك.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارًا وتكرارًا، الصين للانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في محادثات بشأن اتفاق لاستبدال معاهدة ستارت الجديدة. رفضت الصين، التي يقدر أن لديها نحو 300 سلاح نووي، مرارًا اقتراح "ترامب".

لم يُقال سوى القليل عن مفاوضات تحديد الأسلحة، لكن المبعوث الأمريكي أوضح أنها ستتحدث عن الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أنها ستشمل استبدال معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة "ستارت"، التي تنتهي في فبراير.

ولم ير مراسلو "رويترز" في القصر أي مسؤولين صينيين.