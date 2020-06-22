تنظيف المقابر الإسلامية في تطوان وتعقيمها استعدادا لفتحها أمام الزوار- صور

انتهت أشغال تنظيف المقابر الإسلامية، اليوم الاثنين، في تطوان، بعد أربعة أيام من العمل المتواصل من طرف عمال النظافة، بعد إغلاقها في وجه الزوار، تماشيا مع قرار حالة الطوارئ الصحية المعلن في البلاد، منذ شهر مارس الماضي.

وكشف حميد الدامون، نائب رئيس جماعة تطوان، المكلف بقطاع النظافة لـ”اليوم 24″، أن عمال النظافة قاموا بعمليات التعقيم والتطهير في إطار التعبئة الوطنية الرامية إلى محاربة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدامون، أن جماعة تطوان، تولي أهمية كبرى للمقابر الإسلامية، ما مكنها من تصدرها لقائمة المقابر الرائدة وطنياً على مستوى التنظيم، والتنظيف.

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ونوه الدامون بمجهودات عمال النظافة، من أجل الحفاظ على نظافة المقبرة، ومحيطها، مع حرص جماعة تطوان في نطاق اختصاصها على تمكينهم من جميع حقوقهم، التي يستحقونها دون أن يطالهم ظلم، أو حيف.