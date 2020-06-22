عقد قمة صينية أوروبية للتمهيد لصفقة لحماية الاستثمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم الصين والاتحاد الأوروبي عقد قمة رقمية اليوم الإثنين، لمناقشة خلافات عديدة بينهما، وتجهيز أرضية لتوقيع اتفاقية لحماية الاستثمار في اجتماع آخر، وسط استياء أميركي.

وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من أن "الحزب الشيوعي الصيني يريد إجبار" الاتحاد الأوروبي على "الاختيار" بين الولايات المتحدة والصين في خضم تصاعد التوترات بين أقوى اقتصادين في العالم مؤخرا.

ويجري ممثلو الاتحاد الأوروبي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، محادثات مع رئيس الوزراء لي كي تشيانغ. كما من المتوقع أن يشارك الرئيس شي جينبينغ في الاجتماع، بحسب مسؤولين صينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان إن "الصين تعلق أهمية كبيرة على هذا الاجتماع وهي مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق نتائج إيجابية".

وعبّر الجميع عن توقعاتهم وقلقهم خلال الاجتماعات التحضيرية. ويسيطر الحذر الذي تكشف عنه التحذيرات المبطنة.

ويشعر الأوروبيون بالقلق حيال نفوذ بكين المتزايد في هونغ كونغ. وقد طالب الاتحاد الأوروبي الجمعة بالإفراج عن عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان. كما ندد بحملات التضليل التي قامت بها الصين بشأن وباء كوفيد-19.

ومرر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الرسالة إلى نظيره الصيني وانغ يي خلال لقاء في 15 حزيران/ يونيو الجاري.

وأيد البرلمان الأوروبي هذه الضغوط باعتماد قرار صارم الجمعة لدعم هونغ كونغ.

ودعا النواب إلى تبني عقوبات بحق القادة المسؤولين عن القمع إذا تم تطبيق قانون الأمن الجديد الذي اعتمدته بكين في الإقليم.

ويبدي الصينيون، من جانبهم، قلقهم حيال التشريع الأوروبي الجديد بشأن الاستثمارات الأجنبية ونأي الاتحاد الأوروبي عنهم.

وتطلب بكين التي تخوض نزاعا تجاريا وسياسيا مع واشنطن، الدعم لكن الأوروبيين يرفضون زج أنفسهم في لعبة التوتر بين القوتين.

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وأكد المفوض الأوروبي للشؤون الصناعية تييري بروتون الأحد أن "أوروبا لن تكون ساحة معركة بين الولايات المتحدة والصين".

واعتبر بوريل أنه "على الرغم من الاختلافات العديدة مع الإدارة الأميركية، تظل الشراكة عبر الأطلسي العلاقة الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وأكد على أن "الصين شريك ضروري". وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي 1.5 مليار يورو يوميًا في عام 2019، وفقًا لبيانات المفوضية.

وأقر بوريل "أن العلاقات مع الصين معقدة وستظل كذلك". يجب أن تكون "مبنية على الثقة والشفافية والمعاملة بالمثل".

وردت بكين بتحذير مبطن.

وقال سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي شانغ مينغ إن "الصين تأمل في أن يخلق الاتحاد الأوروبي بيئة عادلة وحيادية وغير تمييزية" للاستثمار.

وبدأ الأوروبيون والصينيون مفاوضات لإبرام اتفاقية لحماية الاستثمار، وهي تحظى بأهمية عالية لدى بكين.

وقال سفير الصين إن "الصين ملتزمة بالانتهاء في الوقت المحدد". لكن الأوروبيين لا يلمسون أي تقدم.

ويمنح تأجيل القمة الاستثنائية مع الرئيس الصيني المقررة في أيلول/ سبتمبر في لايبزيغ من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع جميع نظرائها المفاوضين وقتًا إضافيًا. يجب أن تعطي القمة الافتراضية إشارة في هذا الاتجاه.

وذكرت المفوضية الأوروبية "نحتاج إلى مواصلة المفاوضات. نحتاج إلى اتفاق جيد ونحن لم نتوصل إلى ذلك بعد. سنأخذ الوقت اللازم".

وقال السفير الألماني في بروكسل مايكل كلاوس الأحد إن "عقد صفقة سيئة ليست خيارا". وستتولى ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل.