المجلس العربي بكركوك: الـPKK قام بتمزيق العلم العراقي بالمحافظة ورفع علم الحزب

اكد المجلس العربي في كركوك، الاثنين، ان حزب العمال الكردستاني الـ(PKK ) قام بتمزيق العلم العراقي في المحافظة، مبينا انه رفع علم حزب غير عراقي.

وقال المتحدث باسم الحزب حاتم الطائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المجلس العربي في كركوك يستنكر ماقام به حزب pkk باعتدائه على سيادة العراق و تمزيق العلم العراقي ورفع علم حزب غير عراقي داخل مدينة كركوك".

واضاف "اننا في المجلس العربي في كركوك نستغرب تغاضي واهمال الجهات الامنية العراقية في محافظة كركوك عن الاعمال التي يقوم بها هذا الحزب الاجنبي على الارض العراقية"، مطالبا "الحكومة الاتحادية بوضع حد لهذه التنظيمات الغير الرسمية ومحاسبة الاطراف الداعمة لها".