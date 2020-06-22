الحرارة قريبة من الـ50م.. حالة الطقس الى الجمعة المقبلة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، عن حالة الطقس لغاية يوم الجمعة المقبلة، فيما اشارت الى ان درجات الحرارة ستصل في بعض المحافظات ستكون قريبة من الـ50م. اليوم الاثنين وجدول درجات الحرارة الصغرى والعظمى الطقس ليومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء Advertisements درجات الحرارة الصغرى والعظمى ليوم غد الثلاثاء الطقس ليومي الخميس والجمعة المقبلين

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