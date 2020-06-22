كربلاء في اول ايام حظر التجوال 'صور'

مع بدء تنفيذ حظر التجوال الشامل في كربلاء، اظهرت صور خلو شوارع المحافظة من المارة تماما. فيما اغلقت المحال التجارية جميعها الابواب وانتشرت القوات الامنية لمنع المواطنين من التنقل باستثناء العناصر الامنية والكوادر الصحية. Advertisements

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