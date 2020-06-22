سابيع عديدة مضت وهذه المحال مقفلة بسبب الحظر الوقائي،، عوائل كثيرة تعتاش عليها وتعد مصدر رزقهم الوحيد
اصحاب المحال التجارية داخل المولات تلقوا خسائر كبيرة بسبب حظر التجوال بشقيه الجزئي والشامل ،، مطالبين الحكومة وتحديدا خلية الازمة بالسماح لهم بمزاولة اعمالهم وفق الضوابط التي يعمل بها نظرائهم خارج هذه المراكز.
بينما تفرض خلية الازمة ضوابط وتعليمات للفئات المستثنية من حظر التجوال ، اصحاب المحال في المراكز التجارية ابدوا استعدادهم التام للالتزام بالاجراءات الوقائية كتعفير المتبضعين مع الاخذ بعين الاعتبار التباعد الاجتماعي
بينما تفرض خلية الازمة ضوابط وتعليمات للفئات المستثنية من حظر التجوال ، اصحاب المحال في المراكز التجارية ابدوا استعدادهم التام للالتزام بالاجراءات الوقائية كتعفير المتبضعين مع الاخذ بعين الاعتبار التباعد الاجتماعي
ويشكوا اصحاب المحال في المراكز والمجمعات التجارية من الرسوم التي تفرض عليهم من قبل وزارة الكهرباء وامانة بغداد رغم اغلاق محالهم منذ نحو اربعة اشهر .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو اصحاب المحال التجارية يطالبون بمزاولة اعمالهم المتوقفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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