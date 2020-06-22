شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل "سيدي براني" المصيرية.. في وثائقيات شريف عارف "حقيقة في دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي جانباً من "رسائل" الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها قبل يومين من "سيدي براني".

ويقول شريف عارف إن أهم هذه الرسائل كان تأكيد الرئيس على أن: "أي تدخل مباشر من مصر باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة" حق الدفاع عن النفس" أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي "مجلس النواب". كما كانت رسالة ممثل القبائل الليبيبة أكثر وضوحاً بشأن موقف الشعب الليبي من الازمة.

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يذكر أن شريف عارف هو كاتب صحفي بصحيفة " المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها " الاخوان في ملفات البوليس السياسي" و" 26 يناير ..حريق القاهرة مدبرون ومنفذون" ، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة .