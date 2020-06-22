شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات للجنة الدينية بالنواب لحسم قانونى هيئة الأوقاف وصندوق الوقف الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعين يوم الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإسكان والمرافق والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

كما تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعين يوم الاثنين 29 يونيو، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وبحضور وزير الأوقاف.

وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، قررت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، تأجيل حسم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن انشاء صندوق الوقف الخير، لاجتماع لاحق، لحين أخذ رأي الأزهر الشريف بشأنه، وطلبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف حضور ممثل الأزهر الشريف، وحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في الاجتماع القادم للجنة.

ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.