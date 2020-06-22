شكرا لقرائتكم خبر عن صحف تركية تتهم أردوغان بتبنى مواقف الإخوان على حساب مصالح تركيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شنت صحيفة أحوال تركية هجوما عنيفا ضد نظام إردوغان وأتهمته بتبنى مصالح الإخوان على حساب مصالح الدولة التركية .
وقالت الصحيفة فى افتتاحيتها :"في السنوات الأخيرة، جرى الترويج لمصالح الإخوان المسلمين على حساب المصالح الوطنية السياسة الخارجية التي يعتمدها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وبقي موقف الحزب الإيديولوجي كما هو، على الرغم من تكلفة المواجهة مع الدول المجاورة.
وأضافت :"أصبحت مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسوريا معادية لتركيا بسبب سياسة أنقرة المؤيدة للإخوان. كما أضرت مواقف إيديولوجية مماثلة بالعلاقات مع إسرائيل. والآن، تتحرك هذه الدول نحو صفوف اليونان وقبرص لمواجهة أنقرة التي ضاعفت من انتهاكاتها للقوانين الدولية في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن جماعة الإخوان هى واحدة من عدد كبير من المنظمات الإسلامية في العالم الإسلامي، وتأسست في مصر سنة 1928، وتمتد قاعدتها اليوم على عدد من دول المنطقة.
وأضافت يمكن وصف الإسلام السياسي بأنه إيديولوجية تهدف إلى الاستيلاء على الدولة ثم إعادة تشكيلها ومجتمعها وفقا لتصوّرها الخاص للدين.
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