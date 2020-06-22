نجم كرة القدم رياض محرز يدخل عالم التمثيل

يدخل اللاعب الجزائري، رياض محرز، عالم التمثيل، عبر المشاركة في عمل فرنسي، هو الجزء الثاتي من مسلسل “فاليدي”.
وتلقى نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عرضا من صديقه الممثل الفرنسي، فرانك غامباستيد، ليوافق على المشاركة في الجزء الثاني من “فاليدي”، كونه من المعجبين بالمسلسل.
وينطلق تصوير العمل الفني، شهر شتنبر المقبل، وتتحدث قصته عن مغني راب موهوب، يخطو خطواته في الميدان بمساندة مشاهير.
وتأتي موافقة محرز على المشاركة في المسلسل، بعد رفضه العديد من العروض، المتعلقة بإنجاز وثائقي خاص حوله، من منطلق أن الوقت لا يزال مبكرا عن ذلك.
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