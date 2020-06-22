إصابات كورونا الجديدة في 6 جهات و52٪؜ منها بسبب “لالة ميمونة”- التوزيع الجغرافي

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 6 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 6 جهات أي حالة جديدة.

واكتشف أكثر من نصف حالات الإصابة الجديدة (102 حالة) بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي عرفت تسجيل 52 حالة خلال الـ16 ساعة الماضية، بسبب البؤر المهنية المتعلقة بمعامل الفراولة بجماعة لالة ميمونة.

وسجلت بجهة مراكش آسفي 20 حالة جديدة، وبجهة الشمال 17 حالة جديدة، وبجهة فاس مكناس 7 حالات جديدة، وببني ملال خنيفرة سجلت 4 حالات جديدة، وأخيرا بجهة العيون الساقية الحمراء، سجلت حالة جديدة واحدة.

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بالمقابل لم تسجل إصابات جديد في الجهات الست المتبقية، وهي درعة تافلالت والشرق والدار البيضاء سطات وسوس ماسة وكلميم واد نون، والداخلة وادي الذهب.

وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 10079 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، موزعة بين: الدارالبيضاء- سطات 3029 حالة، ومراكش- أسفي 1746 حالة، وطنجة- تطوان- الحسيمة 1493 حالة، والرباط- سلا- القنيطرة 1588 حالة، وفاس- مكناس 1108 حالة، ودرعة- تافيلالت 586 حالة، والشرق 200، وبني ملال- خنيفرة 135، وسوس- ماسة 90، وكلميم- واد نون 54، والداخلة- وادي الذهب 5 حالات، والعيون- الساقية الحمراء 45، مع الإشارة إلى أن عددا من الجهات لم تعد فيها أية حالة نشطة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.