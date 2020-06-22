جهة الشمال تسجل 26 حالة شفاء من “كوفيد-19” و15 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

أعلنت مديرية الصحة في جهة الشمال، مساء الأحد، عن تسجيل 26 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع المتعافين في الجهة 1200 حالة.
وكشفت المديرية نفسها أن حالات الشفاء الجديدة تتوزع على 20 حالة شفاء في طنجة، و3 حالات في كل من تطوان، والعرائش.
وأضافت أن عدد الاصابات بـ”كوفيد-19″ ارتفع إلى 1476حالة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة، موزعة على 6 حالات في كل من عمالة طنجة – أصيلة، وإقليم الفحص أنجرة، وحالة واحدة في تطوان، وحالتين في العرائش، كما سجلت حالة وفاة واحدة بالفيروس التاجي، ليبلغ مجموع الوفيات 41 حالة.
وتهيب المديرية الجهوية للصحة بجميع المواطنات، والمواطنين في جهة طنجة- تطوان الحسيمة إلى ضرورة الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والعمل على التطبيق الصارم لقواعد التباعد الاجتماعي، وتفادي التجمعات غير الضرورية، والانخراط التام في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المعنية بكل وطنية، ومسؤولية.
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