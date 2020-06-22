طقس الاثنين.. أجواء حارة مع سحب غير مستقرة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بعدد من مناطق المملكة بما في ذلك السهول الشمالية والوسطى وأقصی كل من الجنوب والجنوب الشرقي، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية، خلال الصباح والليل، على السواحل.

وسيلاحظ تمركز سحب أخرى غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية أحيانا رعدية، فيما سيبقى الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة، مع إمكانية هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بجنوب البلاد، ومن القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، غير أنها ستهب معتدلة القوة من الجنوب بالجنوب الشرقي للمملكة، وبالمنطقة الشرقية، ومن الشمال، إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى.

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وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بمرتفعات الاطلس والريف، وما بين 19 و24 درجة بالمنطقة الشرقية، شمال ووسط البلاد، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 24 و30 درجة بأقصى الجنوب وبالجنوب-الشرقي .

وستتراوح درجات الحرارة العليا، ما بين 24 و32 درجة بمرتفعات الأطلس، وجوار السواحل، وما بين 31 و38 درجة بالريف، المنطقة الشرقية، السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، هضاب الفوسفاط، والماس، سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 38 و44 درجة بداخل منطقتي الغرب واللوكوس، السايس، السهول المتواجدة غرب الأطلس، الجنوب الشرقي للبلاد و أقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الداخلة والكويرة، وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي.