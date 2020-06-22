الذهب يرتفع متأثرا بالمخاوف من تراجع التعافي الاقتصادي العالمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع سعر الذهب لأعلى مستوى يبلغه منذ أكثر من شهر، اليوم الإثنين، متأثرا بتصاعد المخاوف من تراجع محتمل في التعافي الاقتصادي العالمي مع تخفيف القيود الوقائية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ارتفاع الذهب نتيجة لرغبة المستثمرين بملاذ آمن يقيهم من تراجع اقتصادي عالمي محتمل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1751.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:50 صباحا، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 أيار/ مايو. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1764.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي من شركة "سي.ام.سي ماركتس"، إن "العزوف عن المخاطرة عامة يدعم السوق. نرى ضغطا على العملات المنكشفة على النمو وأسواق الأسهم. بشكل عام، ثمة مخاوف بشأن تصاعد معدلات الإصابة. السوق قلقة بشأن توقعات النمو وهذا يدعم الذهب بالطبع".

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا أمس الأحد.

وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعاف اقتصادي سريع وأضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5% إلى 17.86 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1908.08 دولار بينما قفز البلاتين 0.8% إلى 812.27 دولار.