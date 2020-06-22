الصحة الفلسطينية: 82 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ1110

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1110 إصابة.
وبلغت الإصابات النشطة 511، والوفيات 5، وحالات التعافي 599. حسب معطيات وزارة الصحة.
وذكرت وزير الصحة مي الكيلة، في بيان لها أن من بين الإصابات الجديدة 63 في تفوح، وإصابتان في حلحول، وإصابتان في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، إصابتان في رام الله والبيرة.
وأوضحت أن جميع فحوصات القادمين يوم أمس الأحد، من جمهورية مصر العربية كانت سلبية، وغادروا إلي الحجر المنزلي لمدة 14 يوما.
وأشارت إلى أنه تم إجراء 270 فحصا للمواطنين العائدين من مصر، حيث تم وضع العائدين مؤقتا في مركز النويعمة بأريحا إلى حين صدور نتائج فحوصاتهم صباح اليوم الإثنين، حيث كانت سالبة، وعليه تم نقلهم للحجر الصحي المنزلي.
وكانت الوزارة أصدرت تعليمات بإعادة فتح جميع مراكز العزل والعلاج في جميع المحافظات، وطلبت من جميع المستشفيات الأهلية والخاصة رفع جاهزيتها استعدادا لأي طارئ، وأصدرت تعليمات بمنع الزيارات في المستشفيات، والسماح بمرافق واحد فقط للمريض مع التزامه بإجراءات الوقاية والسلامة.
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