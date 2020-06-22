شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل 1605 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم العمانية تسجيل 1605 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 31076 و137 وفاة. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تماثل 16408 حالة للشفاء.

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