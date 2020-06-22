شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تقترب من 200 ألف في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

وصلت اليوم عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في فرنسا إلى 198 ألفا و278 حالة. وأشارت البيانات إلى جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن الوفيات بلغت 29 ألف و643 حالة، بينما تعافى 74 ألف و496 شخصا من المصابين حتى الآن.

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