شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان .. 1643 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الباكستانية، اليوم، 1643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 181 ألفا و88 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الباكستانية في بيان لها أنه تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 3590 بينما تماثل للشفاء 71 ألفا و458 حالة.