شكرا لقرائتكم خبر عن 31 ألفا إجمالي إصابات كورونا في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

وصلت اليوم عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في سويسرا إلى 31292 حالة. وأشارات بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوفيات استقرت عند 1956 حالة دون تسجيل أي حالات، وتعافى 29 ألف شخص من المصابين حتى الآن.

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