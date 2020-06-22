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الرئيس الصربي يعلن عن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

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أعلن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش فوز الحزب التقدمى الصربى الذى يقوده، فى الانتخابات البرلمانية.

وقال فوتشيتش فى كلمة أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم الإثنين، إن الحزب التقدمى حصل على أكبر قدر من ثقة الشعب فى تاريخ صربيا فى الظروف التى كان فيها عدد قليل ممن كانوا يؤمنون بذلك"، ووصف فوز حزبه بـ"المقنع".

وحسب النتائج الأولية لفرز الأصوات التى نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، حصل الحزب التقدمى الصربى المحسوب على التيار المحافظ على 63.35% من أصوات الناخبين.

وحل ثانيا الحزب الاشتراكى بقيادة وزير الخارجية إيفيتسا داتشيتش بـ10.67% من الأصوات، فيما حصلت الأحزاب المتبقية على ما دون الـ3% الضرورية لدخول البرلمان.

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