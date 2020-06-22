شكرا لقرائتكم خبر عن 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 537 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات وفاة. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 190 ألفا و359 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8885 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 175 ألفا و300 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.