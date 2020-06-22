الوساطة تدعو فرقاء السودان لاستئناف التفاوض الثلاثاء

كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن لجنة وساطة جوبا بين الفرقاء السودانيين سلمت وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو، دعوة رسمية لاستئناف المفاوضات بعد توقف دام 4 أشهر.

وتضمن الخطاب، الذي اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، الدعوة للتفاوض يوم غدٍ الثلاثاء عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".

وبينما لم تعلن الحكومة ولا الحركة الشعبية رسميا استئناف التفاوض، قالت المصادر إن الأطراف ستبدأ في التفاوض حول وقف العدائيات والعمل الإنساني ومن ثم الدخول في تفاوض حول إعلان المبادئ في وقت لاحق.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس وفد الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية، الفريق أول شمس الدين كباشي، قال إن العملية السلمية الشاملة لن تكتمل إلا بالتوصل إلى اتفاق شامل مع جميع الفرقاء السودانيين.

وأضاف كباشس، في لقاء مع قوى الحرية والتغيير بمنطقة لقاوة غربي كردفان، أنهم يرغبون في تحقيق السلام بأي ثمن على الرغم من الخلافات.

وأكد كباشي على رغبتهم في تحقيق سلام شامل غير ناقص، مضيفا: "سوف نحقق السلام مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور".

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وأعلنت الحركة الشعبية شمال برئاسة عبد العزيز أدم الحلو، الثلاثاء الماضي، العودة إلى العملية التفاوضية مع الحكومة الانتقالية بالسودان.

وقال رئيس وفد الحركة الشعبية للتفاوض، عمار أمون دلدوم، في بيان، إن الحركة الشعبية طلبت مهلة للتشاور حول مقترح الوساطة الداعي إلى استئناف التفاوض بمُناقشة ملفي وقف العدائيات والمساعدات الإنسانية.

وفي 8 فبراير/شباط الماضي، توقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بعد فشل الجانبين في التوصل إلى إعلان مبادئ مشتركة، ولا يزال الخلاف قائما بشأن علمانية الدولة وحق تقرير المصير.

ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية،ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.



وتترقب الدوائر السياسية في البلاد السلام من أجل استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات التي تم إرجاؤها بموجب اتفاق مع الحركات المسلحة.

وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.

ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.