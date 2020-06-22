المسماري يثمن دور القيادة المصرية في موقفها تجاه ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020

الخليج 365 ـ متابعات



قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه يثمن دور القيادة والبرلمان المصريين في موقفهما تجاه ليبيا. وتابع المسماري، في مؤتمر صحافي، أن الدور المصري قيادي وريادي لأجل ضمان أمن المنطقة، بحسب موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية» الليبي. وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: «قواتنا تراقب الوضع في ليبيا عن كثب، وأي خطر يهددنا نحن جاهزون لردّه». وقال المسماري: «القيادة العامة للجيش منذ البداية خاضت المعركة من أجل أهداف واضحة، وهي حلّ الميليشيات وجمع السلاح». وأوضح: «يجب حل الميليشيات في طرابلس وتسليم السلاح للجيش الليبي... المعركة اليوم هي معركة قومية عربية، ومصر تقوم بدورها حفاظاً على تاريخها العظيم»، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. واستطرد المتحدث باسم الجيش الليبي: «الهدف التركي هو السيطرة على المنطقة، وتدخلها يهدد المنطقة العربية وأوروبا». وقال المسماري: «تم تحديد منطقة للحظر الجوي، ونحذر جميع مستخدمي الأجواء الجوية من تجاوزها». وأعلن الجيش الليبي، مساء الأحد، عن منطقة للحظر الجوي في محيط سرت بطول 200 كيلومتر. وبين المسماري: «القوات المسلحة فضّلت الصمت الإعلامي على تحركاتها... ونطالب الإعلاميين التدقيق في نشر المعلومات». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم (السبت)، إن لبلاده حقاً شرعياً في التدخل في ليبيا المجاورة. وأمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية خارج البلاد إذا دعت الحاجة لذلك.