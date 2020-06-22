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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جندي تركي في اشتباكات شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم ، مقتل عسكري تركي في اشتباكات بمنطقة عمليات "مخلب النمر" شمالي العراق. وذكرت الوزارة فى بيان أن عسكريا أصيب خلال اشتباكات اندلعت مع مقاتلين أكراد، ونقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه لقى حتفه متأثرا بإصابته. وفجر الأربعاء، أطلقت تركيا عدوانا على شمال العراق وعملية عسكرية أطلقت عليها "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية. والخميس، استدعت الخارجية العراقية، السفير التركي في بغداد للمرة الثانية خلال أيام، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان على أراضي البلاد. وشددت الخارجية العراقية، في بيان لها، على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف وسحب قواته المعتدية من أراضينا. كما اتهم العراق تركيا بأنها كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحدودية المشتركة.
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