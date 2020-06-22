شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020 الخليج 365 ـ متابعات Advertisements توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الإثنين، 22/حزيران/2020. وقال الهيئة: بمشيئة الله تعالى؛ رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية،الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من المنطقة الوسطى وعلى طريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

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