التعليم تستعين بالداخلية لمنع تجمعات الأهالي أمام لجان الثانوية بداية من الخميس





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وزارة الداخلية ستمنع أي تجمعات أمام اللجان امتحانات الثانوية العامة، تنفيذًا للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أنه بدءًا من يوم الخميس القادم، ستقوم الداخلية بمنع أي تجمعات أمام اللجان،حيث شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وفي وقت سابق، علق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على أول أيام إجراء امتحانات الثانوية العامة، وقال إن اليوم عدي بنسبة نجاح مقبولة، مشيرًا أن هناك مشاكل داخلية يتم التعامل معها داخل اللجان وبعض أنواع التقصير، موضحًا أن هناك 2212 لجنة، تم رصد المشكلات في 18 لجنة فقط، وهذا ععد عدد صغير مقارنة بالمجموع.

وأوضح شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن من المشاكل الملحوظة أنه حتي الآن، لا نستطيع أن نقنع أولياء الأمور بعدم التواجد حول اللجان، قائلا: “ديه معركة وعي وسلوك”، لافتًا: “الناس بتطلب من الحكومة أشياء كثيرة جدًا وهنا لازم نحدد المسئوليات واتفقنا أن إحنا نقوم بتأمين الطلاب داخل المدرسة إنما أولياء الأمور مش مسئولين عن تأمينهم.. رغم التحذيرات ورغم وجود وباء بالبلد وهذه ظاهرة يجب أن تتوقف في جميع أنحاء الجمهورية”.