ترمب مستعد للنظر في إمكانية عقد لقاء مع نظيره الفنزويلي

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أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب استعداده للنظر في إمكانية لقاء نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو مقللا في الوقت نفسه من أهمية المعارض خوان غواديو، وذلك في مقابلة نشرها الاحد موقع الاخبار "اكسيوس".

وتشهد فنزويلا منذ 23 يناير 2019 صراعا على السلطة بين خوان غوايدو رئيس الجمعية الوطنية الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة للبلاد في محاولة لاقصاء مادورو فيما بدأ الرئيس الإشتراكي ولاية ثانية بعد انتخابات قاطعتها المعارضة وندد بها المجتمع الدولي معتبرا أنها مزورة.

واعترفت حوالى ستين دولة في مقدمها الولايات المتحدة بغوايدو رئيسا بالوكالة لكن الصين وروسيا دعمتا مادورو الذي يخضع نظامه لعقوبات أميركية.

لكن ترمب أبدى انفتاحه على لقاء مادورو. وقال "يمكن أن أفكر بذلك، مادورو يرغب في أن نلتقي. ولم أعارض أبدا اللقاءات، كما تعلمون لم أعارض عقد لقاءات إلا نادرا" مضيفا "لقد قلت على الدوام، لا نخسر كثيرا عبر عقد لقاءات. لكن حتى الآن، رفضت ذلك".

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ووجه القضاء الأميركي الى مادورو في مارس تهمة "الارهاب المرتبط بتهريب المخدرات" مع منح مكافأة بقيمة 15 مليون دولار موعودة لقاء اعتقاله.

وبالتوازي، واثر فشل استراتيجيتها لإزاحة مادورو من السلطة، اقترحت الولايات المتحدة في مارس "إطاراً جديداً للانتقال الديموقراطي".

وبحسب أكسيوس، ألمح ترمب خلال المقابلة التي أجريت الجمعة إلى "أنه لا يثق كثيرا بغوايدو. معربا عن معارضته "الشديدة لما يحصل في فنزويلا"، وحول الاعتراف بغوايدو قال "كنت موافقا على ذلك، لا اعتقد أن هذا الأمر ترك أثرا كبيرا بشكل أو بآخر".