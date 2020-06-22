رئيسة بوليفيا تصادق على إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لاباز: صادقت الرئيسة البوليفية الموقّتة جانين آنييز مساء الأحد على قانون ينصّ على إجراء الانتخابات الرئاسية في 6 سبتمبر، محذّرة في الوقت نفسه من مخاطر الاقتراع في خضمّ وباء كوفيد-19.

قالت آنييز في رسالة مسجّلة "لقد تعرّضت لضغوط لإجراء الانتخابات في 6 سبتمبر، أي في خضمّ الجائحة"، مشدّدة على أنها لا تسعى بأي شكل من الأشكال إلى البقاء في منصبها.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في بوليفيا في 3 مايو، لكنّ السلطات أرجأت الاستحقاق بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

تم التوصّل في بوليفيا إلى اتّفاق بين البرلمان والمحكمة الانتخابية العليا والأحزاب السياسية لإجراء الانتخابات في 6 سبتمبر، وقد أقرّ هذا الاتّفاق في مشروع قانون، لكنّ الرئيسة الموقّتة تردّدت في المصادقة على مشروع القانون كي لا يتزامن الاستحقاق مع الموعد المتوقّع لبلوغ الوباء في البلاد ذروته.

Advertisements

والأحد أعلنت وزيرة الصحة إيدي روكا للصحافيين أنّ فيروس كورونا المستجدّ سيبلغ ذروة انتشاره في بوليفيا في غضون ثلاثة أشهر، إذ يتوقّع أن يرتفع عدد المصابين من 23.500 حاليًا إلى 130 ألفًا في منتصف سبتمبر.

والسبت سجّلت بوليفيا أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ بدء انتشار الوباء.

وفقًا لآخر استطلاع للرأي أجري في مارس، فإنّ لويس آرسي المرشّح المدعوم من الرئيس السابق إيفو موراليس يتصدّر نوايا التصويت بـ33.3% من الأصوات.

