البورصة تصعد مع بداية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 0.32% مع بداية تعاملات اليوم، إلى مستوى 10858 نقطة. وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.33%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.17%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.31% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10823 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

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