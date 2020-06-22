انطلاق عملية أبطال العراق لملاحقة داعش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الإثنين، انطلاق عملية "أبطال العراق المرحلة الثالثة"، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
تهدف العملية إلى تفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالى، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور.
وجاء في بيان صدر عن نائب قائدالعمليات المشتركة عبد الأمير الشمري: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر هذا اليوم عملية أبطال العراق/ المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (ديالى، سامراء، كركوك) من ثلاثة محاور".
وأضاف، أن "هذه العملية اشترك فيها عدد من القطعات من وزارتي الداخلية والدفاع وكذلك الحشد الشعبي".
وأشار البيان إلى أن هذه العملية "تستهدف مساحة (4853) كم 2، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق".
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