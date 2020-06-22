وصف المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين، رواية مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون التي تناولت مشاورات لقاء قمة الكوريتين العام الماضي بأنها مشوهة ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مدير الأمن القومي في المكتب الرئاسيجونج وي يونج، إن رواية بولتون تعكس ما يراه هو من "وجهة نظره الخاصة" لا "الحقائق الدقيقة".
واتهم جونج، بولتون بالكشف من جانب واحد عن تفاصيل المناقشات الدبلوماسيةالقائمة على الثقة المتبادلة بين الحكومات المعنية.
وأضاف المكتب الرئاسي أنه أبلغ مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الموقف الكوري أمس الأحد.
ويمثل هذا أول رد فعل رسمي من قبل المكتب الرئاسي الكوري على التقارير الإخبارية التي تتناول مذكرات بولتون التي ستطلق قريبا تحت عنوان "الغرفة حيث حدث ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر سيئول: الكثير مما ورد في مذكرات بولتون حول الشأن الكوري مشوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.