كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر حريق ضخم بقاعدة أمريكية في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "كيودو" للأنباء، اليوم الاثنين، في خبر لها باندلاع حريق ضخم في مستودع للمواد الخطرة في قاعدة كادين الجوية الأمريكية بجزيرة أوكيناوا اليابانية.

وقالت قيادة القاعدة، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة وكالة "كيودو"، إن الحريق لم يتسبب بوقوع أية إصابات، مضيفة أن النيران لم تنتشر خارج القاعدة.

ويحاول الجيش الياباني، في الوقت الراهن الحصول على مزيد من المعلومات حول الحريق من القيادة الأمريكية.

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ويذكر أن قاعدة كادينا أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الولايات المتحدة، وتبلغ مساحتها حوالي ألفي هكتار، ولها مدرجان بطول حوالي 3.7 ألف متر.

وفي جزيرة أوكيناوا اليابانية الجنوبية، تتركز أكثر من 70٪ من مساحة المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان، بما في ذلك فرقة مشاة البحرية من قوات الانتشار السريع.