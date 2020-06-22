كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس البولندي يزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الرئيس البولندي أندريه دودا لمناقشة أوضاع الصحة والأمن والتنمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة لواشنطن يوم الأربعاء، حسبما صرح مساعده.

وسيكون دودا أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ بدء جائحة الفيروس التاجي قبل أربعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية البولندية في 28 يونيو، والتي تم الإعلان عنها بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

وقال كرزيستوف شتيزرسكي، رئيس أركان الرئيس، اليوم الإثنين "يمكنني القول إنه ستكون هناك أخبار جيدة من واشنطن.. ستكون هناك ثلاثة مواضيع رئيسية: أولا وقبل كل شيء، الصحة، وثانيا، الاستثمار والتنمية، وثالثا، الأمن".

وأضاف أن الموضوعات الأمنية ستغطي الطاقة ومبادرة البحار الثلاثة والأمن السيبراني، في حين أن القضايا الصحية المدرجة على جدول الأعمال تتعلق بكيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا بشكل مشترك.

وقال سزكيرسكي إن دودا سيناقش أيضا المخاوف الأمنية لدول المنطقة.

Advertisements

في يونيو الماضي، وافق ترامب على إرسال 1000 جندي إضافي إلى بولندا. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن المشروع كان ينهار وسط خلافات بشأن التمويل ومكان حامية القوات.

وقد نفى بعض المسؤولين الحكوميين البولنديين والمبعوث الأمريكي إلى بولندا جورجيت موسباتشر التقرير.

اليوم الاثنين، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في ألمانيا بمقدار 9500 إلى 25000. كما قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتشكي إنه يأمل في نقل بعضهم إلى بولندا.

وقال دودا إن التعاون بين الولايات المتحدة وبولندا في مشروعات الطاقة النووية سيظهر أيضا في محادثاته.