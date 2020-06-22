الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ153 والإصابات 2150

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم بسبب فيروس كورونا إلى 153 حالة وفاة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة في السعودية ووفاة جديدة في مصر.

وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 2198 بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في تشيلي و35 إصابة في قطر و8 إصابات في أميركا، بينما ارتفعت أعداد حالات التعافي إلى 1262.

وخلال الساعات الأخيرة تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا لفلسطينيين بالسعودية ووفاة بمصر، و46 إصابة جديدة من بينها 35 داخل قطر.

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وتوفيت المواطنة ميمي محمد حفني أبو عاذرة (70 عاما)، في ساعات متأخرة من الليل جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت سفارة فلسطين لدى مصر في بيان إنها تجري ترتيبات مع وزارة الصحة المصرية من أجل إتمام الإجراءات اللوجستية المتعلقة بدفن أبو عاذرة.

وصباح اليوم الإثنين، أعلن في الرياض عن وفاة سليمان حسن أبو مصطفى (72 عاماً) من الجالية في السعودية، إثر إصابته بفيروس كورونا.