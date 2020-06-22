مظاهرة غاضبة لأهالي النقب في بئر السبع ضد الهدم والترحيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك المئات من أهالي النقب والمجتمع العربي، في مظاهرة غاضبة أمام المكاتب الحكومية في بئر السبع، ضد عمليات الهدم وأوامر الإخلاء والترحيل والاستيلاء على الأراضي وتحريشها من قبل الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت)، والممارسات العنصرية.

ورفع المتظاهرون خلال احتجاجهم، لافتات منددة بالسياسة الممنهجة التي تستهدف وجود أصحاب الأرض الأصليين في النقب، إذ كتب على بعض منها "مطالبنا شرعية.. اعتراف وملكية"، "لا ترحيل لا تهجير عن أراضينا ما بنحيد"، "لا ركوع لا ركوع أرضنا حق مشروع".

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وكانت قد انطلقت قافلة سيارات من قرية خربة الوطن، مسلوبة الاعتراف، وبلدات أخرى في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهي تقل عدد من الأهالي للتظاهر قبالة المكاتب الحكومية في بئر السبع.

ونظمت المظاهرة بدعوة من "لجنة التوجيه العليا لعرب النقب"، مؤكدة أن "المشاركة في المظاهرة هي واجب وطني وأخلاقي ودعم وتعزيز لصمود أهلنا".

هذا، وشهدت البلدات العربية في البلاد تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، وذلك بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في بلدات الطيرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة واللد وبلدات عربية أخرى في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وغيرها.