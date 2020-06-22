مجهولون يلقون قنبلة على منزل رئيس المجلس التشريعي بالخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض منزل رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، في حي الجامعة بمدينة الخليل لإلقاء قنبلة صوتية في ساعة متأخرة بعد منتصف الليلة.

وأوضح رئيس المجلس التشريعي أن الاعتداء على منزله استهدف نجله الدكتور أنس دويك الذي يسكن في الطابق السفلي، ويعمل جراح عيون في محاولة ابتزاز مالي من شخص معروف لديهم.

وأشار دويك إلى أنه تم الاتصال ببعض الشخصيات لتطويق ما جرى.

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ونشر نجله أنس دويك على حسابه في "فيسبوك": "حسبنا الله ونعم الوكيل.. تم الاعتداء على منزل الوالد الدكتور عزيز دويك بإلقاء قنبلة يدوية".

من جانبه استنكر النائب في المجلس التشريعي وصفي قبها الاعتداء، معتبرا أنه سابقة خطيرة لا تعكس أخلاقيات وقيم الشعب الفلسطيني.

وحضرت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المنزل وعاينوا المكان، وقام نجل الدويك بتقديم شكوى ضد الذين يحاولون ابتزازه، كما تم إعطاء الأجهزة نسخة من تسجيلات كاميرات المراقبة والتي تظهر المركبة ونوعها ورقمها.