شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة هائلة.. العالم يسجل مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أسبوع واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت آخر إحصائية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ حول العالم، تخطي الإصابات حاجز 9 ملايين مصاب، حيث ارتفعت الإصابات بمعدل مليون إصابة خلال أسبوع واحد.

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ووفقاً لـ”رويترز”، فإن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس بلغت 467390 شخصا وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119916 حالة وفاة ومليوني و289021 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 50617 حالة وفاة ومليون 85038 حالة إصابة، وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8111 حالة وفاة و584680حالة إصابة.