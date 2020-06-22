شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة هائلة.. العالم يسجل مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أسبوع واحد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت آخر إحصائية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ حول العالم، تخطي الإصابات حاجز 9 ملايين مصاب، حيث ارتفعت الإصابات بمعدل مليون إصابة خلال أسبوع واحد.
ووفقاً لـ”رويترز”، فإن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس بلغت 467390 شخصا وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر الماضي.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119916 حالة وفاة ومليوني و289021 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 50617 حالة وفاة ومليون 85038 حالة إصابة، وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8111 حالة وفاة و584680حالة إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر قفزة هائلة.. العالم يسجل مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال أسبوع واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.