شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. 14821 إصابة جديدة بفيروس كورنا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضة، 14 ألفا و821 إصابة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد19) ، ليصل إجمالي المصابين إلى 425 ألفا و 282.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، أنه تم تسجيل 455 حالة وفاة جديدة، ليبلغ عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و 699، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 237 ألفا و 195 حالة.