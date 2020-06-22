شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تمدد قيود السفر إلى الإمارة أسبوعا والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المكتب الإعلامي بإمارة أبوظبي أن الإمارة قررت تخفيف قيود كورونا لتسمح بالسفر بين المدن، كما قررت تمدد قيود السفر إلى الإمارة أسبوعا.

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