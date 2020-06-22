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أبوظبي تمدد قيود السفر إلى الإمارة أسبوعا

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أوضح المكتب الإعلامي بإمارة أبوظبي أن الإمارة قررت تخفيف قيود لتسمح بالسفر بين المدن، كما قررت تمدد قيود السفر إلى الإمارة أسبوعا.

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