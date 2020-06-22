شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تقارب الـ 9 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر كانون الأول عام 2019 .
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119916 حالة وفاة ومليوني و289021 حالة إصابة.
وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 50617 حالة وفاة ومليون 85038 حالة إصابة.
وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8111 حالة وفاة و584680حالة إصابة.
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