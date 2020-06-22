شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين.. حصيلة وفيات كورونا تتخطى الألف والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الأرجنتين، أمس الأحد، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) تخطّت الألف وفاة، في حين تجاوز عدد المصابين بالفيروس في البلاد 40 ألفا. وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بلغ 41191 شخصا توفي منهم أكثر من ألف شخص. وفي الأيام الأخيرة سجلت إصابة العديد من الموظفين والمسؤولين السياسيين سواء في السلطة أو في المعارضة.

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