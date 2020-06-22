شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تسجل تراجعا طفيفا في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية المحلية في العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 21 يونيو منها تسع حالات في العاصمة بكين.

وكانت الصين قد سجلت 26 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس قبل يوم منها 22 حالة في بكين. وتم الربط بين عودة ظهور الفيروس وسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في جنوب غرب بكين. وأصيب حتى الآن 236 شخصا في المدينة خلال هذا التفشي.

وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى المحلية.