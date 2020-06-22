صراع مع كورونا.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

وأضافت المصادر، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أنه جرى نقل رجاء الجداوي على جهاز "تنفس اختراقي" متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز "سيباب"، الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية، وأن نسبة الأكسجين في الدم ما بين 50 إلى 60، وهي نسبة ضعيفة الأمر الذي جعل حالتها متدهورة.وأشارت المصادر إلى أنها لا تزال على "الجهاز الاختراقي" بالعناية المركزة وفى حالة غير مستقرة، وأن حقنها ببلازما المتعافين لم يؤثر في الحالة بسبب مشاكل التنفس، لذلك لم يكن مهما إيجابية المسحة الأخيرة أو سلبيتها لأنها لن تغير من الأمر شيئا، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأصيبت الفنانة المصرية رجاء الجداوي منذ أول أيام عيد الفطر بفايروس كورونا، حيث تتواجد في مستشفى "أبو خليفة" منذ ذلك الحين، وذلك عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي.