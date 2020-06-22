رياضة 2020-06-22 | 09:05 101 مشاهدة أعلنت رابطة اندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، الحداد ثلاثة أيام على رحيل نجم الكرة العراقية أحمد راضي. وذكرت الرابطة في بيان تلقته الخليج 365، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى مجموعة أندية الدوري الممتاز رحيل نجم الكرة العراقية أحمد راضي بعد صراع مع فايروس كورونا ". وأضافت أن "مجموعة أندية الدوري الممتاز، تعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام اكراماً لرحيل ساحر الكرة أحمد راضي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة أندية الدوري الممتاز تعلن الحداد ثلاثة أيام على رحيل أحمد راضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.